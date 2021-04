Scuola: Bellanova, 'lavoriamo perchè la presenza sia la norma per tutti' (Di mercoledì 7 aprile 2021) Roma, 7 apr (Adnkronos) - "Oggi finalmente riaprono scuole elementari e medie e 6 milioni di studentesse e studenti possono tornare a Scuola, anche in zona rossa. Dopo un anno e troppi giorni di presenza persi, torniamo ad assicurare il pieno diritto allo studio a tante ragazze e ragazzi, bambine e bambini. A restituire loro una Scuola che sia apprendimento, socialità, sviluppo, educazione a 360 gradi. E a farlo nella piena tutela della salute e della sicurezza, loro e dei loro docenti". Lo scrive su Facebook la vice ministra Teresa Bellanova. "Allo stesso modo diamo respiro a tanti genitori, e in particolare tante donne, che in questi mesi hanno dovuto necessariamente dividersi fra lavoro e cura familiare, per seguire i figli, spesso piccoli, rimasti a casa in dad -prosegue-. Una decisione che sollecitavamo da maggio ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 7 aprile 2021) Roma, 7 apr (Adnkronos) - "Oggi finalmente riaprono scuole elementari e medie e 6 milioni di studentesse e studenti possono tornare a, anche in zona rossa. Dopo un anno e troppi giorni dipersi, torniamo ad assicurare il pieno diritto allo studio a tante ragazze e ragazzi, bambine e bambini. A restituire loro unache sia apprendimento, socialità, sviluppo, educazione a 360 gradi. E a farlo nella piena tutela della salute e della sicurezza, loro e dei loro docenti". Lo scrive su Facebook la vice ministra Teresa. "Allo stesso modo diamo respiro a tanti genitori, e in particolare tante donne, che in questi mesi hanno dovuto necessariamente dividersi fra lavoro e cura familiare, per seguire i figli, spesso piccoli, rimasti a casa in dad -prosegue-. Una decisione che sollecitavamo da maggio ...

