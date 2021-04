Sant’Angelo dei Lombardi, inaugura alla presenza di De Luca il Centro per l’Autismo (Di mercoledì 7 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSant’Angelo dei Lombardi (Av) – Sarà inaugurato domani 8 aprile 2021 alle ore 10.30 il Centro per l’Autismo presso il P. O. di Sant’Angelo dei Lombardi, alla presenza del Direttore Generale dell’Asl di Avellino, Maria Morgante, del Direttore del Dipartimento di Salute Mentale, Pietro Bianco, del Direttore dell’UOC Neuropsichiatria Infantile, Domenico Dragone, e del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 7 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutodei(Av) – Saràto domani 8 aprile 2021 alle ore 10.30 ilperpresso il P. O. dideidel Direttore Generale dell’Asl di Avellino, Maria Morgante, del Direttore del Dipartimento di Salute Mentale, Pietro Bianco, del Direttore dell’UOC Neuropsichiatria Infantile, Domenico Dragone, e del presidente della Regione Campania, Vincenzo De. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

