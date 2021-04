Sanitari no vax, dopo il decreto è corsa alle vaccinazioni (Di mercoledì 7 aprile 2021) Molti di loro hanno cambiato idea. Da quando è entrato in vigore il decreto – approvato il primo aprile dal Consiglio dei ministri – che impone il vaccino anti-Covid a medici, infermieri, veterinari, tecnici sanitari di radiologia, farmacisti, psicologi, logopedisti, nutrizionisti, biologi, iscritti all’Ordine dei chimici e dei fisici, massofisioterapisti, assistenti di studio alla poltrona, pena il demansionamento fino al 31 dicembre oppure la sospensione dal lavoro (e quindi dello stipendio), tanti sanitari che, fino ad allora, non avevano aderito alla campagna vaccinale, hanno deciso di farlo. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 7 aprile 2021) Molti di loro hanno cambiato idea. Da quando è entrato in vigore il decreto – approvato il primo aprile dal Consiglio dei ministri – che impone il vaccino anti-Covid a medici, infermieri, veterinari, tecnici sanitari di radiologia, farmacisti, psicologi, logopedisti, nutrizionisti, biologi, iscritti all’Ordine dei chimici e dei fisici, massofisioterapisti, assistenti di studio alla poltrona, pena il demansionamento fino al 31 dicembre oppure la sospensione dal lavoro (e quindi dello stipendio), tanti sanitari che, fino ad allora, non avevano aderito alla campagna vaccinale, hanno deciso di farlo.

