San Patrignano, i figli di Muccioli querelano Netflix per la serie sul padre (Di mercoledì 7 aprile 2021) I figli del fondatore della Comunità di San Patrignano, Vincenzo Muccioli, Andrea e Giacomo, hanno deciso di querelare Netflix per diffamazione aggravata in relazione alla docuserie 'SanPa. Luci e tenebre a San Patrignano'. La ricostruzione operata dagli autori, sostengono i figli del fondatore di San Patrignano, assistiti dall'avvocato Alessandro Catrani, avrebbe offeso la memoria di Vincenzo Muccioli offrendo una prospettiva distorta della storia del patron e della Comunità. La serie, scritta da Carlo Gabardini, Gianluca Neri e Paolo Bernardelli, con la regia di Cosima Spender, è disponibile dal 30 dicembre scorso sulla piattaforma ed è stata realizzata con 180 ore di interviste e con le immagini tratte da 51 ...

