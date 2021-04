San Patrignano, i figli di Muccioli querelano Netflix per docu - serie (Di mercoledì 7 aprile 2021) Andrea e Giacomo Muccioli , figli di Vincenzo il fondatore della Comunit di San Patrignano, querelano per diffamazione aggravata Netflix , che ha realizzato il documentario sulla comunit e sulla ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 7 aprile 2021) Andrea e Giacomodi Vincenzo il fondatore della Comunit di Sanper diffamazione aggravata, che ha realizzato ilmentario sulla comunit e sulla ...

Ultime Notizie dalla rete : San Patrignano San Patrignano, i figli di Muccioli querelano Netflix per docu - serie Andrea e Giacomo Muccioli , figli di Vincenzo il fondatore della Comunit di San Patrignano, querelano per diffamazione aggravata Netflix , che ha realizzato il documentario sulla comunit e sulla figura del padre. Lo riporta il Corriere Romagna. "SanPa. Luci e tenebre a San ...

La salute al centro del Sustainable Economy Forum 2021 CORIANO (RN) - Sono oltre 1500 i partecipanti registrati alla terza edizione del Sustainable Economy Forum , l'evento promosso da San Patrignano e Confindustria per stimolare la riflessione sui temi al centro dell'agenda globale e contribuire alla ricerca di soluzioni alle sfide del nostro tempo. E' ancora possibile iscriversi ...

