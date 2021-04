San Patrignano, Andrea e Giacomo Muccioli querelano Netflix per la serie “San Pa”: “Nostro padre non era violento e omosessuale” (Di mercoledì 7 aprile 2021) Andrea e Giacomo Muccioli, figli di Vincenzo il fondatore della Comunità di San Patrignano, querelano per diffamazione aggravata Netflix, che ha realizzato il documentario sulla comunità e sulla figura del padre. Come riporta il Corriere Romagna, ‘SanPa. Luci e tenebre a San Patrignano‘, la docuserie di Netflix che riporta anche lunghi stralci di intervista ad Andrea Muccioli, avrebbe offeso la memoria del padre Vincenzo. Secondo i figli di Muccioli, assistiti dall’avvocato Alessandro Catrani, la serie fa una ricostruzione distorta della storia della comunità e del fondatore. Sempre secondo la querela vi sarebbero delle allusioni e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 aprile 2021), figli di Vincenzo il fondatore della Comunità di Sanper diffamazione aggravata, che ha realizzato il documentario sulla comunità e sulla figura del. Come riporta il Corriere Romagna, ‘SanPa. Luci e tenebre a San‘, la docudiche riporta anche lunghi stralci di intervista ad, avrebbe offeso la memoria delVincenzo. Secondo i figli di, assistiti dall’avvocato Alessandro Catrani, lafa una ricostruzione distorta della storia della comunità e del fondatore. Sempre secondo la querela vi sarebbero delle allusioni e ...

