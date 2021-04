San Daniele Po, identificato e denunciato il secondo ladro al Ponte Verdi (Di mercoledì 7 aprile 2021) San Daniele Po (Cremona) - E' stato identificato anche il secondo uomo coinvolto nella furto di un Ponteggio del valore di ottomila euro al cantiere lungo il Ponte Giuseppe Verdi che collega le ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 7 aprile 2021) SanPo (Cremona) - E' statoanche iluomo coinvolto nella furto di unggio del valore di ottomila euro al cantiere lungo ilGiuseppeche collega le ...

Advertising

sunflowers1903 : @xattorneyx Rientrano tra i rustici (pidone, arancio, San Daniele, mozzarella in carrozza) - MotardDu94000 : RT @Madeintaranto: In attesa della zona blu San Pietro in Bevagna, #Taranto Complimenti a Daniele Depascale #Puglia #Madeintaranto #Ca… - Madeintaranto : In attesa della zona blu San Pietro in Bevagna, #Taranto Complimenti a Daniele Depascale #Puglia… - Nellinson : RT @SanDanieleDOP: Il prosciutto crudo può essere inserito in una dieta sana e bilanciata? Nel #WorldHealthDay ci teniamo a sottolineare c… - ZubyTales : RT @SanDanieleDOP: Il prosciutto crudo può essere inserito in una dieta sana e bilanciata? Nel #WorldHealthDay ci teniamo a sottolineare c… -