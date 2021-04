“Salvate il soldato Ryan” | stasera in tv il famoso kolossal di Spielberg

(Di mercoledì 7 aprile 2021)Iris ripropone il capolavoro di Stevenil” con Tom Hanks e Matt Damon. È unvincitore di 5 premi Oscar tra cui quello di miglior regia allo stesso. Un film che ha influenzato fortemente i successivi lungometraggi e videogiochi di guerra con la sua estetica cinematografica “il” è un film che dall’inizio colpisce profondamente lo spettatore.ci regala subito 20 minuti di dolore e sofferenza con cui racconta in maniera cruda e senza fronzoli il dramma dello sbarco in Normandia. Fin da subito appare chiaro il messaggio stilistico che il grande regista americano vuole trasmettere.infatti ...

Perché l'eco delle sensazioni e delle riflessioni di chi, in quel lontano 1998, lo aveva visto in anteprima, hanno accompagnato il Ryan molto prima della sua uscita nei cinema.