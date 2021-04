Salute. Il 21 maggio a Roma Global Health Summit, al centro risposta al Covid (Di mercoledì 7 aprile 2021) Roma – Il 21 maggio 2021 a Roma si terra’ il Global Health Summit (Vertice Mondiale sulla Salute). L’evento e’ co-organizzato dall’Italia, durante l’anno della Presidenza di turno del G20, e dalla Commissione europea. Il Summit rappresenta un’opportunita’ per il G20 e per tutti i leader invitati, tra i quali i responsabili delle organizzazioni internazionali e regionali, i rappresentanti degli organismi sanitari Globali, per condividere le esperienze maturate dalla pandemia di Covid-19 ed elaborare e approvare una “dichiarazione di Roma”. I contenuti della dichiarazione potranno costituire un punto di riferimento per rafforzare la cooperazione multilaterale e le azioni congiunte per prevenire future ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 7 aprile 2021)– Il 212021 asi terra’ il(Vertice Mondiale sulla). L’evento e’ co-organizzato dall’Italia, durante l’anno della Presidenza di turno del G20, e dalla Commissione europea. Ilrappresenta un’opportunita’ per il G20 e per tutti i leader invitati, tra i quali i responsabili delle organizzazioni internazionali e regionali, i rappresentanti degli organismi sanitarii, per condividere le esperienze maturate dalla pandemia di-19 ed elaborare e approvare una “dichiarazione di”. I contenuti della dichiarazione potranno costituire un punto di riferimento per rafforzare la cooperazione multilaterale e le azioni congiunte per prevenire future ...

