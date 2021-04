Sabrina Salerno | infanzia difficile | “Mio padre non c’è mai stato” | Il racconto

Leggi su altranotizia

(Di mercoledì 7 aprile 2021)ha raccontato la sua. “Mionon c’è mai”, ha detto la cantante. Le parole sono incredibili.(Instagram)La cantante e showgirlè stata una vera icona negli anni ’80. Celebre per i suoi brani indimenticabili come Boys e Hot girl,è un’artista a tutto tondo. Oltre all’incredibile voce, che ha ammaliato intere generazioni, laè anche un’attrice. Tra i tanti film, ha recitato anche in Fratelli d’Italia di Neri Parenti e Modalità aereo di Fausto Brizzi. In quest’ultimo interpreta sè stessa nella storia che parla di Diego (interpretato da Paolo Ruffini), un giovane imprenditore che vivrà mille ...