Rosalinda Cannavò e le lezioni di canto: nuovo progetto in tv? (Di mercoledì 7 aprile 2021) L’attrice siciliana che al Gf Vip ha trovato l’amore, adesso sta prendendo lezioni di canto. nuovo progetto in tv? La sua bella voce l’abbiamo sentita al Grande Fratello Vip 5: adesso Rosalinda Cannavò sta prendendo lezioni di canto. C’è per lei un progetto televisivo? Chissà. Su questo infatti non ha anticipato nulla. Rosalinda è intervenuta in collegamento con RTL102.5 News. Ma invece ha parlato del suo rapporto bellissimo con Andrea Zenga, conosciuto proprio al Gf Vip. Adesso i due fidanzati, che hanno smentito una loro partecipazione a Temptation Island, per motivi legati alla gelosia, hanno conosciuto le rispettive famiglie. “Siamo fidanzati in casa“, ha spiegato l’attrice siciliana, che è stata accolta ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 7 aprile 2021) L’attrice siciliana che al Gf Vip ha trovato l’amore, adesso sta prendendodiin tv? La sua bella voce l’abbiamo sentita al Grande Fratello Vip 5: adessosta prendendodi. C’è per lei untelevisivo? Chissà. Su questo infatti non ha anticipato nulla.è intervenuta in collegamento con RTL102.5 News. Ma invece ha parlato del suo rapporto bellissimo con Andrea Zenga, conosciuto proprio al Gf Vip. Adesso i due fidanzati, che hanno smentito una loro partecipazione a Temptation Island, per motivi legati alla gelosia, hanno conosciuto le rispettive famiglie. “Siamo fidanzati in casa“, ha spiegato l’attrice siciliana, che è stata accolta ...

