Rosa di Grazia quale sarà il futuro della ballerina dopo Amici | “La vedremo in…”

Eliminata nel corso della terza puntata di Amici 20, Rosa di Grazia è stata tra le protagoniste più discusse dell'edizione in corso del talent. Incoraggiata da Lorella Cuccarini che l'ha fortemente voluta al serale e allo stesso tempo duramente criticata d'Alessandra Celentano che non ha mai visto in lei nessuna dota artistica se non un bel faccino, Rosa ha lasciato la scuola in lacrime perchè lo scontro finale è avvenuto con Daddy con cui ha instaurato un'Amicizia speciale. Appena uscita dalla scuola Rosa ha rivelato d'essere felice d'aver fatto questa esperienza le ha insegnato molto.

#Amici20, Rosa Di Grazia rivela cosa pensa delle critiche di Alessandra Celentano nei suoi confronti
i guanti di sfida prima di Rosa Di Grazia non esistevano #Amici20
Di Grazia Rosa non è stata invitata a Verissimo

Ultime Notizie dalla rete : Rosa Grazia Amici 20, Alessandra Celentano attaccata da Stash: 'Cattiveria gratuita' Nello scorso appuntamento sono andati via i ballerini Tommaso Stanzani e Rosa Di Grazia, con quest'ultima molto triste per aver dovuto salutare il fidanzato Deddy. Inoltre, nel daytime del 6 aprile è ...

Amici 20, Martina furiosa con la Celentano: la trappola della maestra Dopo essere riuscita a fare fuori Rosa Di Grazia, adesso ha intenzione di dimostrare ai giudici che Martina non è così brava e non perché sia una ballerina di latino americano, ma perché secondo lei ...

Rosa Di Grazia, la bellissima ballerina di Amici che fa la modella DiLei Amici 20, Lorella Cuccarini sull’eliminazione di Rosa: “Credo che…” Amici 20, Lorella Cuccarini rompe il silenzio su Rosa Di Grazia: “Rimane la bellissima esperienza”. La terza puntata del Serale di Amici 20 ha visto, oltre che l’inaspettata e discussa eliminazione de ...

