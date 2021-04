Roma | rapinava i coetanei alla stazione Monte Mario | arrestato minorenne incubo dei giovanissimi Eccolo in azione video

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Il giovane, di origine rom, era diventato l’di tutti i ragazzini che transitavano nei pressi dellaFM3. I poliziotti, durante un appostamento, hanno riconosciuto il delinquente mentre stava per salire su un treno con altri ragazzi. I complici sono riusciti a fuggire approfittando del fatto che la polizia fosse impegnata a contenere la resistenza opposta dal fermato durante il controllo. Il, con precedenti per reati predatori commessi anche con false generalità, dovrà rispondere di rapina aggravata e di resistenza a pubblico ufficiale. L’imputato, infatti, è stato scarcerato nel marzo 2020 dopo aver commesso diverse rapine ai danni di, minacciandoli con una ...

Minacciava ragazzi minorenni mostrando loro una pistola infilata nella cinta dei pantaloni ed era diventato così l'incubo dei giovani che si trovavano a transitare all'interno o nei pressi della stazione FM3 Monte Mario. Le accurate e determinanti indagini da parte degli investigatori del XIV Distretto Primavalle, diretto da Tiziana Lorenzo, hanno consentito di stringere il cerchio e di arrestare un minorenne.