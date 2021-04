Roma. Paga un sicario trovato nel dark web per far sfregiare con l’acido l’ex fidanzata: arrestato insospettabile funzionario (VIDEO) (Di mercoledì 7 aprile 2021) Sembra la trama di un film, invece la fantasia ha superato la realtà: un uomo ha ingaggiato nel dark web un sicario per far sfregiare la sua ex compagna, una ragazza Romana, rendendola irriconoscibile con l’acido e costringendola a vivere su una sedia a rotelle, in modo che nessun altro potesse amarla. Per questo la Polizia di Stato ha eseguito la misura cautelare degli arresti domiciliari, disposta dal Gip del Tribunale di Roma, nei confronti di un quarantenne lombardo, esperto informatico, funzionario di una grande azienda, per atti persecutori aggravati in danno della giovane ex fidanzata. La “vendetta” progettata sul dark web È la prima volta che, attraverso un’investigazione su diversi piani operativi, reali e virtuali, gli ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 7 aprile 2021) Sembra la trama di un film, invece la fantasia ha superato la realtà: un uomo ha ingaggiato nelweb unper farla sua ex compagna, una ragazzana, rendendola irriconoscibile cone costringendola a vivere su una sedia a rotelle, in modo che nessun altro potesse amarla. Per questo la Polizia di Stato ha eseguito la misura cautelare degli arresti domiciliari, disposta dal Gip del Tribunale di, nei confronti di un quarantenne lombardo, esperto informatico,di una grande azienda, per atti persecutori aggravati in danno della giovane ex. La “vendetta” progettata sulweb È la prima volta che, attraverso un’investigazione su diversi piani operativi, reali e virtuali, gli ...

Paga sicario su dark web per sfregiare la ex, arrestato Ma l'indagine, diretta dalla procura delle Repubblica di Roma, ha consentito di identificare la vittima e portare alla luce, in brevissimo tempo, l'intera vicenda. Gli investigatori della polizia

