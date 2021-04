‘Roma Motodays’ rinviata al 2022 | scelta obbligata

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Roma – Roma Motodaysal. “Il perdurare delle condizioni di emergenza dettate dalla pandemia rendonoladi posticipare per l’anno prossimo la manifestazione dedicata alle due ruote, prevista a giugno. Il Salone della Moto e dello Scooter del Centro Sud Italia e’ dunque ulteriormente posticipato dall’11 al 13 marzo.” “Con la partecipazione di operatori italiani e stranieri, la manifestazione sara’ una vetrina importante sul turismo motociclistico sostenibile e le varie possibilita’ di viaggiare in moto, all’insegna della ripartenza della piena attivita’ turistica”. Lo fanno sapere in un comunicato gli organizzatori della mostra organizzata da Fiera Roma in collaborazione con la Federazione motociclistica italiana (FMI).