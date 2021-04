Roma, cercava sul dark web sicario per sfregiare la ex: arrestato (Di mercoledì 7 aprile 2021) commenta Un 40enne lombardo è stato arrestato dopo essere stato individuato dalla polizia postale mentre cercava sul dark web un sicario in grado di sfregiare con l'acido la sua ex fidanzata e di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 7 aprile 2021) commenta Un 40enne lombardo è statodopo essere stato individuato dalla polizia postale mentresulweb unin grado dicon l'acido la sua ex fidanzata e di ...

Paga sicario su dark web per sfregiare la ex, arrestato

Cercava un sicario nel dark web per sfregiare la ex compagna con l'acido. La polizia ha eseguito la misura cautelare degli arresti domiciliari, disposta dal Gip del Tribunale di Roma, nei confronti di un 40enne lombardo.

L'uomo, esperto di informatica e dipendente di una grande azienda, è accusato di tentato omicidio aggravato e stalking.

La Mobile di Roma, specializzata in reati di violenza di genere, ha condotto le indagini. Lui le inviava fiori e messaggi insistenti mentre sul dark web cercava qualcuno che potesse farle del male.

