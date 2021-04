Roma: Calenda, ‘mai preteso appoggio Pd, chiederò i voti ai romani’ (Di mercoledì 7 aprile 2021) Roma, 7 apr (Adnkronos) – “Ho presentato un piano per risolvere la questione dei rifiuti. Altri programmi non ne ho visti. Mai preteso che il Pd mi appoggi. Ho cercato una convergenza com’era doveroso. I voti li chiederò ai cittadini Romani. Calma e rispetto”. Lo scrive su Twitter Carlo Calenda, a proposito della sua candidatura a sindaco di Roma. “Il Pd ci mette i voti è una delle espressioni più brutte e tristi che mi sia capitato di sentire. I voti li mettono i cittadini. E questa idea che si possa far fare loro tutto quello che decidono classi dirigenti, specialmente a Roma, usurate e prive di ideali sarà perdente”, aggiunge poi Calenda rispondendo ad un utente. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 7 aprile 2021), 7 apr (Adnkronos) – “Ho presentato un piano per risolvere la questione dei rifiuti. Altri programmi non ne ho visti. Maiche il Pd mi appoggi. Ho cercato una convergenza com’era doveroso. Iliai cittadinini. Calma e rispetto”. Lo scrive su Twitter Carlo, a proposito della sua candidatura a sindaco di. “Il Pd ci mette iè una delle espressioni più brutte e tristi che mi sia capitato di sentire. Ili mettono i cittadini. E questa idea che si possa far fare loro tutto quello che decidono classi dirigenti, specialmente a, usurate e prive di ideali sarà perdente”, aggiunge poirispondendo ad un utente. L'articolo CalcioWeb.

