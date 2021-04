Ritorno in classe, alla ‘Morelli’ di Napoli applausi al suono campanella (Di mercoledì 7 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiUn applauso ha accompagnato il Ritorno in classe dei bambini della scuola elementare ‘Morelli’ a Napoli. In Campania oggi è tornata a suonare la campanella per gli alunni della scuola dell’infanzia, delle elementari e per chi frequenta la prima media. Per gli altri studenti si dovrà ancora attendere e per ora restano in dad. Tanti i sorrisi sui volti un po’ assonnati dei bambini ma anche tra i genitori. “Un po’ di preoccupazione c’è – dice una mamma all’esterno della scuola elementare ‘Vanvitelli’ – ma era giusto che tornassero in classe. Per i bambini così piccoli la didattica a distanza per quanto gli insegnanti siano stati straordinari non va bene, è una violenza”. All’ingresso del plesso che si trova nell’isola pedonale di via Scarlatti due agenti della ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 7 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiUn applauso ha accompagnato ilindei bambini della scuola elementare. In Campania oggi è tornata a suonare laper gli alunni della scuola dell’infanzia, delle elementari e per chi frequenta la prima media. Per gli altri studenti si dovrà ancora attendere e per ora restano in dad. Tanti i sorrisi sui volti un po’ assonnati dei bambini ma anche tra i genitori. “Un po’ di preoccupazione c’è – dice una mamma all’esterno della scuola elementare ‘Vanvitelli’ – ma era giusto che tornassero in. Per i bambini così piccoli la didattica a distanza per quanto gli insegnanti siano stati straordinari non va bene, è una violenza”. All’ingresso del plesso che si trova nell’isola pedonale di via Scarlatti due agenti della ...

