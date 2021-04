Ritorno alla sala e le nuove «regole» globali (Di giovedì 8 aprile 2021) In quella che somiglia ormai quasi a una litania ovvero l’informazione/previsione sulla riapertura delle sale nel mondo, spiccano i titoli sui giornali dell’industria cinematografica americana degli ultimi giorni, in cui si celebra appunto – con la concomitanza dell’ampia campagna vaccinale – le prove di ripartenza dei cinema e dell’industria al di fuori delle piattaforme. Il futuro è però incerto e al di là della pandemia in sé che come detto molte volte ha messo in moto dinamiche economiche già abbastanza … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 8 aprile 2021) In quella che somiglia ormai quasi a una litania ovvero l’informazione/previsione sulla riapertura delle sale nel mondo, spiccano i titoli sui giornali dell’industria cinematografica americana degli ultimi giorni, in cui si celebra appunto – con la concomitanza dell’ampia campagna vaccinale – le prove di ripartenza dei cinema e dell’industria al di fuori delle piattaforme. Il futuro è però incerto e al di là della pandemia in sé che come detto molte volte ha messo in moto dinamiche economiche già abbastanza … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Ultime Notizie dalla rete : Ritorno alla Champions League, Porto - Chelsea 0 - 2. Mount e Chilwell ipotecano la qualificazione Per gli inglesi matura così un successo che ha il sapore di ipoteca per il passaggio del turno: per il Porto , nel match di ritorno, la caccia alla rimonta sarà un Everest da scalare.

Roland Garros posticipato di una settimana ... se le restrizioni sanitarie legate alla pandemia di Coronavirus dovessere essere allentate. L'... L'edizione 2021 potrebbe far registrare il ritorno dello svizzero Roger Federer sulla terra rossa ...

Il difficile ritorno alla normalità nel Karabakh InsideOver Ritorno alla sala e le nuove «regole» globali In quella che somiglia ormai quasi a una litania ovvero l’informazione/previsione sulla riapertura delle sale nel mondo, spiccano i titoli sui giornali dell’industria cinematografica americana degli u ...

Rientro a scuola tra le proteste: «Dimenticati gli adolescenti» Nel giorno delle riaperture delle scuole dopo pasqua ieri a Milano, Firenze, Pisa, Faenza sono riprese le proteste del movimento «Priorità alla scuola» che chiede un ritorno in presenza duratura e sop ...

