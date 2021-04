Ritorno a scuola, dalla materna alla prima media: in Puglia si può scegliere la didattica a distanza Terminato il periodo di vacanze pasquali (Di mercoledì 7 aprile 2021) Finitte le vacanze pasquali tornano a suonare le campanelle, almeno fino alla prima media. Per secondace terza media e scuole superiori è ancora didattica a distanza, secondo il decreto legge. In Puglia le famiglie dei frequentanti fino alla prima media possono scegliere l’alternativa della didattica integrata digitale, secondo l*ordinanza del presidente della Regione che riproponiamo di seguito. ordinanza 102 signed L'articolo Ritorno a scuola, dalla materna alla prima media: in Puglia si può ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 7 aprile 2021) Finitte letornano a suonare le campanelle, almeno fino. Per secondace terzae scuole superiori è ancora, secondo il decreto legge. Inle famiglie dei frequentanti finopossonol’alternativa dellaintegrata digitale, secondo l*ordinanza del presidente della Regione che riproponiamo di seguito. ordinanza 102 signed L'articolo: insi può ...

Advertising

Mov5Stelle : Buon ritorno a #scuola! Domani 5,3 milioni di studentesse e studenti torneranno in classe. Abbiamo riportato tra i… - TeresaBellanova : Bene la decisione assunta nel CdM in merito al ritorno della scuola in presenza, dall’asilo nido alla prima media.… - NoiNotizie : Ritorno a #scuola, dalla materna alla prima media: in #Puglia si può scegliere la didattica a distanza - Rodica17957578 : RT @Mov5Stelle: Buon ritorno a #scuola! Domani 5,3 milioni di studentesse e studenti torneranno in classe. Abbiamo riportato tra i banchi… - CTumiatti : RT @FRattalino: Il ritorno a scuola non è soltanto, simbolicamente, il ritorno alla normalità. È un atto di coraggio per la qualità del fut… -