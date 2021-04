Risultati quarti Champions League | imprese Chelsea e PSG

(Di mercoledì 7 aprile 2021): gli aggiornamenti in diretta sulle sfide d’andata deidella massima competizione europea per club Sono iniziati id’andata della2020-2021. Le 8 squadre migliori d’Europa si sfidano per staccare il pass per le semifinali e proseguire il cammino che potrebbe portarle alla finale di Istanbul il 29 maggio.LIVE: Martedì 6 aprile: Manchester City-Borussia Dortmund 2-1 (19? De Bruyne, 84? Reus, 90? Foden) Real Madrid-Liverpool 3-1 (27? 65? Vinicius Jr., 36? Asensio, 51? Salah) Mercoledì 7 aprile: Bayern Monaco-Paris Saint-Germain 2-3 (3? 68? Mbappé, 30? Marquinhos, 37? Choupo-Moting, 60? ...

Advertising

calcioceco : #MOLCup, i risultati dei quarti di finale di oggi. #Teplice, #ACSparta e #ViktoriaPlzen conquistano un posto nelle… - IvanWien92 : @TMit_news Noi storicamente ai quarti prendiamo squadre poco “nobili” (con risultati alterni). Cska, Villareal, Sch… - sportli26181512 : Sardegna Open, Bedene e Struff ai quarti. Giovedì in campo Cecchinato, Musetti e Sonego - SuperPronostici : ???? Quarti Champions League Risultati | Pronostici e Schedine - Calciodiretta24 : Risultati calcio live, 7 aprile 2021: quarti di Champions e recuperi in Serie A -

Ultime Notizie dalla rete : Risultati quarti

Calcio News 24

CHAMPIONS LEAGUE/ Partite al via, si gioca! Diretta gol live score ACCORCIA CHOUPO - ... sfida di lusso nell'andata deidi finale di Champions League tra le due finaliste della passata ...CHAMPIONS LEAGUE/ Partite al via, si gioca! Diretta gol live score MENDY DICE NO A PEPE ... causa limitazioni Covid che si faranno sentire anche in questidi finale della Champions ...Entra sempre più nel vivo la Champions League con gli incontri di andata dei quarti di finale. Ecco i risultati e gli highlights delle gare.L’azzurra ha disputato come sempre un match di grande generosità chiuso con un doppio 6-4. La 33enne nativa di Bologna ai quarti di finale incontrerà la vincente della sfida tra la nostra Giulia Gatto ...