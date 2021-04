Riparte il dialogo tra Ue e Turchia Cosa c’è dietro la svolta cooperativa di Erdogan?

(Di mercoledì 7 aprile 2021) La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, si è unita al presidente del Consiglio europeo Charles Michel per incontrare il presidente turco Recep Tayyip, nell’ultima tappa – dopo Libia e Tunisia – della sua missione nel Mediterraneo. Il bilaterale dà seguito alla road map delineata dal Consiglio europeo del 25 marzo, con l’obiettivo di rilanciare i rapporti tra Bruxelles e Ankara, dopo un anno di tensioni e gli ultimi strappi del governo turco su democrazia e diritti umani. Al centro dei colloqui diverse questioni, dalle migrazioni alle dispute nel Mediterraneo orientale, dai rapporti commerciali al rispetto dello stato di diritto. Nell’ultimo anno le relazioni tra i Paesi europei e lahanno avuto numerosi picchi di tensione, in particolare per le esplorazioni delle navi di Ankara, che scortate dalla marina ...

