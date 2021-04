Ricette falsificate per i rimborsi | la farmacista di Vilminore non risponde al Gip

Advertising

lucianoluki47 : Ricette mediche falsificate, farmacista arrestata a Vilminore di Scalve -

Ultime Notizie dalla rete : Ricette falsificate

... un milione di contatti telefonici analizzati (tra chiamate ed sms); 10mila; 528 le farmacie dove venivano spese lefalse ( il 70% di queste ubicate nel Lazio); oltre 100 ...... - numerosi dispositivi informatici e strumenti elettronici di pagamento recanti intestatari fittizi; - circa 5.000 euro in contanti; - variemediche; - 170 etichette per farmaci ...Ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere Evelina Pezzoli, 44 anni, titolare della farmacia di Vilminore di Scalve, finita ai domiciliari nella sua casa a Clusone. E’ accusata di aver inc ...In questo anno di Covid gli italiani costretti in casa hanno aumentato il consumo di pasta del 10 per cento. Aumentate anche le esportazioni. La Carbonara protagonista mondiale. Ma anche la più imitat ...