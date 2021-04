‘Riapriamo Villa Tiburtina’, oggi l’assemblea pubblica (Di mercoledì 7 aprile 2021) Roma – oggi, in occasione della Giornata internazionale della salute, gli attivisti della campagna ‘Riapriamo Villa Tiburtina’ e il Coordinamento Regionale Sanita’ “riaprono” il presidio sanitario pubblico della Capitale chiuso da diversi anni e lanciano una conferenza stampa all’interno della struttura alle ore 12, seguita nel pomeriggio, alle ore 17, da un’assemblea pubblica cittadina. “Villa Tiburtina la riaprono gli abitanti del quartiere e restera’ aperta fino a quando non ci saranno risposte chiare dagli enti coinvolti: l’assessorato alla Sanita’, la direzione della Asl Rm2 e del policlinico Umberto I, la fondazione Lorillard Spencer Cenci”, si legge sulla pagina Facebook di Riapriamo Villa Tiburtina. “Dopo mesi di mobilitazione di un intero quartiere, approdati ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 7 aprile 2021) Roma –, in occasione della Giornata internazionale della salute, gli attivisti della campagnae il Coordinamento Regionale Sanita’ “riaprono” il presidio sanitario pubblico della Capitale chiuso da diversi anni e lanciano una conferenza stampa all’interno della struttura alle ore 12, seguita nel pomeriggio, alle ore 17, da un’assembleacittadina. “Tiburtina la riaprono gli abitanti del quartiere e restera’ aperta fino a quando non ci saranno risposte chiare dagli enti coinvolti: l’assessorato alla Sanita’, la direzione della Asl Rm2 e del policlinico Umberto I, la fondazione Lorillard Spencer Cenci”, si legge sulla pagina Facebook di RiapriamoTiburtina. “Dopo mesi di mobilitazione di un intero quartiere, approdati ...

