Riapertura scuole: screening diagnostici non obbligatori, possibili su base volontaria. Lo chiarisce il ministero (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il ministero ricorda che l’attuale quadro legislativo nazionale non prevede la possibilità di subordinare la fruizione in presenza dei servizi scolastici all’effettuazione obbligatoria di screening diagnostici. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 7 aprile 2021) Ilricorda che l’attuale quadro legislativo nazionale non prevede latà di subordinare la fruizione in presenza dei servizi scolastici all’effettuazionea di. L'articolo .

Advertising

AzzolinaLucia : Il mio intervento di oggi alla Camera, dove si è discussa la mozione presentata dal M5S con la quale chiediamo al G… - lorepregliasco : La riapertura delle scuole sta rallentando il calo dei contagi in UK - marcodimaio : La scelta di imporre - dati alla mano - la riapertura delle scuole eliminando la discrezionalità delle Regioni è gi… - orizzontescuola : Riapertura scuole: screening diagnostici non obbligatori, possibili su base volontaria. Lo chiarisce il ministero - TheItalianTimes : #Scuola: 6,5 milioni di #studenti in aula. #Bianchi: Un segno di fiducia. Il ministro dell’#Istruzione interviene r… -