Riapertura scuole | chi può rientrare | regole ed eccezioni La nota del Ministero

Leggi su leggioggi

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Con l’approvazione del Decreto-legge n. 44 del 1 aprile 2021 è stata disposta ladellea partire dal 7 aprile. Apertura che però non riguarda tutti i gradi di istruzione. Infatti, infatti il comma 1 dell’articolo 2 del suddetto Decreto recita: “Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, è assicurato in presenza sull’intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dell’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado.” È inoltre prevista, per le zone gialle e arancioni, l’attività didattica in presenza anche per il secondo e il terzo anno della scuola secondaria di primo grado. In seguito all’approvazione del Decreto, nella giornata del 6 aprile ...