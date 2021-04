Repubblica | Juve-Napoli | Ospina ha ancora dolore | gioca Meret

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 7 aprile 2021), secondo. La novità più sorprendere della formazione che dovrebbe scendere in campo questo pomeriggio a Torino contro lasarà in porta, secondo quanto riporta oggiinfatti potrebbe aggiudicarsiuna volta la maglia da titolare Per questo in porta alla fine dovrebbe esserci, anche seè completamente guarito ed è stato convocato per la partita con la. Ma il portiere colombiano haun po’ dial dito e non si sente al cento per cento. L'articolo ilsta.