Renzi: «Mai con il M5s». E sull'asse alle Comunali con Letta: «Puntiamo sulle donne. A Bologna abbiamo la candidata più forte»

All'indomani dell'incontro con Enrico Letta, Matteo Renzi conferma il dialogo con il segretario dem in vista delle amministrative di autunno e, di fatto, l'intenzione di trovare candidati comuni, pur marcando la distanza col Pd su un'alleanza con il M5s. «Siamo distanti dalla destra antieuropeista di Salvini e Meloni ma anche dal becero populismo di Di Battista e Beppe Grillo. Non con i sovranisti, non con i populisti», ha detto il leader di Italia viva in un'intervista al Corriere della Sera. Il faccia a faccia con Letta si è tenuto ieri, 6 aprile, in un clima di serenità nonostante le ruggini passate, che ha visto i due ex premier confermare l'appoggio fino a fine legislatura all'attuale presidente del Consiglio, Mario Draghi.

