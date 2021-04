Renzi | L' addio alla politica è il sogno dei miei avversari Mi dispiace deluderli

(Di mercoledì 7 aprile 2021) “Lasciare la? È ildei. Molti di loro ci sperano, li capisco. Mi spiace: io non smetterò di fare. Nel frattempo invece loro potrebbero iniziare a farla, magari senza pensare a me in modo ossessivo e preoccupandosi dei problemi del Paese”. A dirlo il leader di Italia Viva Matteorispondendo al Corriere della Sera sul suo futuro. “Tutte le volteche mi dipingono fuori daccade qualcosa. All’inizio fu quando Di Maio e Martina volevano fare un governo nel 2018, poi quando Salvini e Zingaretti volevano le elezioni nel 2019, poi quando Conte e Casalino sognavano di asfaltarmi e sono andati a casa loro. Ma noi siamo ancora qua e rivendico la battaglia per far nascere il ...

Quanto al suo futuro e al possibilealla politica,dice: "È il sogno dei miei avversari. Molti di loro ci sperano, li capisco". Ma aggiunge: "Mi spiace deluderli: io non smetterò di fare ...Senatore, ha incontrato Letta : da uno a dieci quanto eravate imbarazzati? "Zero. Ci conosciamo da anni,... Sta per direalla politica? "È il sogno dei miei avversari. Molti di loro ci ...ROMA (ITALPRESS) – “Se il Pd si allea con i grillini no, non entreremo in questa alleanza. Siamo distanti dalla destra antieuropeista di ...“Lasciare la politica? È il sogno dei miei avversari. Molti di loro ci sperano, li capisco. Mi spiace deluderli: io non smetterò di fare politica. Nel frattempo invece loro potrebbero iniziare a farla ...