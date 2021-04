“Regolamento infranto!”. Isola dei famosi, Massimiliano Rosolino si distrae e Angela Melillo lo beffa davanti a tutti (Di mercoledì 7 aprile 2021) È accaduto durante l’ultima puntata dell’Isola dei famosi: uno dei concorrenti ha infranto il Regolamento mentre pensava di non essere visto. La furbata è stata messa in atto approfittando di una disattenzione dell’inviato Massimiliano Rosolino. Ma adesso vi raccontiamo tutto meglio. Quella dello scorso lunedì è stata una puntata un po’ moscia, che anche a livello di share ha collocato il reality in negativo. Se non fosse per la conduzione simpaticissima di Ilary Blasi e dei suoi opinionisti, Zorzi, Lamborghini e Zanicchi, la quasi totale assenza di dinamiche ha fatto sì che gran parte del pubblico abbandonasse la nave sul presto.(Continua dopo le foto) Ma torniamo all’infrazione clamorosa commessa dalla naufraga. Grazie all’inviato Rosolino, che ha lasciato incustodito un premio ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 7 aprile 2021) È accaduto durante l’ultima puntata dell’dei: uno dei concorrenti ha infranto ilmentre pensava di non essere visto. La furbata è stata messa in atto approfittando di una disattenzione dell’inviato. Ma adesso vi raccontiamo tutto meglio. Quella dello scorso lunedì è stata una puntata un po’ moscia, che anche a livello di share ha collocato il reality in negativo. Se non fosse per la conduzione simpaticissima di Ilary Blasi e dei suoi opinionisti, Zorzi, Lamborghini e Zanicchi, la quasi totale assenza di dinamiche ha fatto sì che gran parte del pubblico abbandonasse la nave sul presto.(Continua dopo le foto) Ma torniamo all’infrazione clamorosa commessa dalla naufraga. Grazie all’inviato, che ha lasciato incustodito un premio ...

Advertising

Lombardiamia : @e__chris @marifcinter @_enz29 Quindi l'Inter ha infranto qualchè regolamento? No perchè se mi dici che non è regol… - osv_angelo : @_esegesi_ @pino_nostro quello che ha risposto, è quello che alla fine dice 'noi rispettiamo il regolamento' Poi ve… - ElisaSiragusano : @ViperoSerio @Carvalho012345 @CharlyMatt Ribadisco che all'iscrizione su uns piattaforma accetti un regolamento, re… - cippiriddu : @elliott_il @CalcioFinanza È vero, ma infatti Suning sta cercando da novembre di reperire cash in qualsiasi modo. E… - oktontonio : @silviajuve71 @MomoSaidMomo silvia le due cose sono completamente diverse! Dybala ha infranto il regolamento aziend… -