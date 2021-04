Regione Lazio: incidenza bassissima su Tpl certificata da indagine Nas (Di mercoledì 7 aprile 2021) Roma – “Quello che abbiamo fatto e’ mettere in campo gia’ da Gennaio un robusto rafforzamento dei mezzi pubblici con un piano condiviso e deliberato dalla prefettura di Roma, che ha portato a mettere su strada molti mezzi e sviluppare nuove linee, 15 dentro la citta’ di Roma, facendo grandi numeri.” “I risultati sono stati evidenti e soddisfacenti perche’ stiamo parlando solo per le linee aggiuntive su Roma di 894 mezzi a settimana e 18 mila trasportati al giorno, sono numeri importanti.” “Abbiamo avuto anche un ottimo riscontro sui voucher per i taxi. Questo e’ un sistema flessibile, quando si e’ entra in zona rossa si alleggerisce, ma da ieri e’ in grado di riprendere a pieno l’attivita’”. Lo ha detto Mauro Alessandri, assessore ai Trasporti della Regione Lazio, intervistato da ‘Gli Inascoltabili’ su Nsl Radio. “Noi abbiamo avuto notifiche di questa ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 7 aprile 2021) Roma – “Quello che abbiamo fatto e’ mettere in campo gia’ da Gennaio un robusto rafforzamento dei mezzi pubblici con un piano condiviso e deliberato dalla prefettura di Roma, che ha portato a mettere su strada molti mezzi e sviluppare nuove linee, 15 dentro la citta’ di Roma, facendo grandi numeri.” “I risultati sono stati evidenti e soddisfacenti perche’ stiamo parlando solo per le linee aggiuntive su Roma di 894 mezzi a settimana e 18 mila trasportati al giorno, sono numeri importanti.” “Abbiamo avuto anche un ottimo riscontro sui voucher per i taxi. Questo e’ un sistema flessibile, quando si e’ entra in zona rossa si alleggerisce, ma da ieri e’ in grado di riprendere a pieno l’attivita’”. Lo ha detto Mauro Alessandri, assessore ai Trasporti della, intervistato da ‘Gli Inascoltabili’ su Nsl Radio. “Noi abbiamo avuto notifiche di questa ...

