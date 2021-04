Reddito di emergenza, ecco come presentare la domanda (Di mercoledì 7 aprile 2021) Da oggi è possibile richiedere le nuove tranche di Reddito di emergenza. Grazie a un finanziamento di oltre 1,5 miliardi di euro, con il decreto Sostegni abbiamo infatti previsto altre tre mensilità (marzo, aprile e maggio) di questa importante misura per aiutare i cittadini e le famiglie più colpite dalla crisi economica causata dal Covid-19 che non accedono ad altri aiuti. La domanda, che dovrà ripresentare anche chi ha già usufruito del REm nel 2020, potrà essere fatta collegandosi all’apposita sezione del sito dell’INPS e autenticandosi con le proprie credenziali, oppure tramite i patronati. Al momento della domanda, il richiedente dovrà essere in possesso di una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) valida. Per venire ulteriormente incontro alle esigenze dei cittadini in difficoltà, con il ... Leggi su ilblogdellestelle (Di mercoledì 7 aprile 2021) Da oggi è possibile richiedere le nuove tranche didi. Grazie a un finanziamento di oltre 1,5 miliardi di euro, con il decreto Sostegni abbiamo infatti previsto altre tre mensilità (marzo, aprile e maggio) di questa importante misura per aiutare i cittadini e le famiglie più colpite dalla crisi economica causata dal Covid-19 che non accedono ad altri aiuti. La, che dovrà rianche chi ha già usufruito del REm nel 2020, potrà essere fatta collegandosi all’apposita sezione del sito dell’INPS e autenticandosi con le proprie credenziali, oppure tramite i patronati. Al momento della, il richiedente dovrà essere in possesso di una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) valida. Per venire ulteriormente incontro alle esigenze dei cittadini in difficoltà, con il ...

