Reddito di emergenza: come richiederlo e chi ne ha diritto (Di mercoledì 7 aprile 2021) Anche coloro che il Premier Mario Draghi ha definito "i nuovi poveri" sono stati inclusi nella platea degli aventi diritto al cosiddetto "Reddito di emergenza" con l'obiettivo di raggiungere 1,2 milioni di cittadini che vivono in uno stato di reale indigenza. Le date A partire da oggi e fino al 30 aprile, tramite il sito dell'INPS e solo per via telematica (per accedere al portale bisogna utilizzar il pin, lo spid o la carta di identità elettronica) è possibile inoltrare la domanda specifica per ottenere tre mensilità (marzo, aprile e maggio) per un importo massimo di 2.400 euro (e minimo di 400 euro). Le quote L'ammontare dell'assegno varia a seconda nel numero dei componenti del nucleo famigliare, della presenza di figli minorenni o maggiorenni o nel caso in cui facciano parte della famiglie persone con disabilità. Lo stanziamento ...

