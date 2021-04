Real Sociedad-Athletic Bilbao: formazioni ufficiali, quote, pronostici. Carlos Fernandez titolare a sorpresa (Di mercoledì 7 aprile 2021) Forse è esagerato chiamarla rivincita perchè se l’Athletic dovese vincere mercoledì la partita di Liga, non potrebbe comunque mai eguagliare l’enorme gioia provata sabato notte dalla Real Sociedad, che ha vinto la Copa del Rey 2019-2020, sconfiggendo i rivali per 1-0 con rigore di Oyarzabal in una partita che si è fatta attendere un anno, InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di mercoledì 7 aprile 2021) Forse è esagerato chiamarla rivincita perchè se l’dovese vincere mercoledì la partita di Liga, non potrebbe comunque mai eguagliare l’enorme gioia provata sabato notte dalla, che ha vinto la Copa del Rey 2019-2020, sconfiggendo i rivali per 1-0 con rigore di Oyarzabal in una partita che si è fatta attendere un anno, InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

federicocasotti : La Real Sociedad vince la Copa Del Rey (primo trofeo dopo 34 anni) nel derby basco con l’Athletic e Imanol Alguacil… - sportli26181512 : Liga: Real Sociedad-Athletic Bilbao LIVE: Dopo la Coppa del Re, della passata stagione, giocata nell'ultimo...… - Gabriele_Leask : RT @DeugemoTwo: Mentre in Italia quasi ci si scandalizza per i diritti TV della #SerieA assegnati a @DAZN_IT , in Spanga nella #LaLiga ques… - mick_napoli_ : @FrancescoZazza4 Io ricordo quella contro Real Sociedad vinta 0-1 e contro Rijeka vinta 1-2 - masterx_iulm : Svolta epocale nella #Liga spagnola: il #derby basco tra Real Sociedad e Atheltic Bilbao sarà trasmesso live sulla… -