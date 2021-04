Real Madrid-Liverpool, Carlos Sainz e papà si caricano con l’inno della Champions League (VIDEO) (Di mercoledì 7 aprile 2021) Due uomini con la casacca del Real Madrid in posa durante l’inno della Champions League. Non sul prato dello stadio Di Stefano, dove i Blancos hanno battuto il Liverpool 3-1 nel match d’andata dei quarti di finale, ma in un giardino privato. E non si tratta di calciatori ma di due piloti, il ferrarista Carlos Sainz Junior e suo papà. Il motivo? I due sono tifosissimi delle Merengues, tanto da caricarsi così prima di un match che ha visto i madrileni trionfare grazie ai gol di Vinicius (doppietta) e Asensio. Sainz E l’inno della Champions SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 7 aprile 2021) Due uomini con la casacca delin posa durante. Non sul prato dello stadio Di Stefano, dove i Blancos hanno battuto il3-1 nel match d’andata dei quarti di finale, ma in un giardino privato. E non si tratta di calciatori ma di due piloti, il ferraristaJunior e suo. Il motivo? I due sono tifosissimi delle Merengues, tanto da caricarsi così prima di un match che ha visto i madrileni trionfare grazie ai gol di Vinicius (doppietta) e Asensio.SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Real Madrid Allegri - Juventus? Zidane, messaggio d'amore da Madrid alla Signora... Zidane - Juventus, messaggio d'amore alla Signora Zinedine Zidane fa un passo verso le semifinali di Champions League (3 - 1 del Real Madrid sul Liverpool nell'andata dei quarti) e manda un messaggio d'amore alla Juventus : 'L'Italia e la Juve sono sempre nel cuore. La Juve è sempre stata importante per me. Tornare? Adesso sono ...

Ascolti 6 aprile: Leonardo, Un'ora sola vi vorrei, Real Madrid - Liverpool Ascolti tv ieri sera, martedì 6 aprile: terza puntata fiction Leonardo, partita Real Madrid - Liverpool E' andata in onda ieri sera, 6 aprile 2021, su Rai1 la terza puntata della fiction Leonardo, composta dagli episodi numero 5 e 6, in una serata che ha visto su Canale5 la messa ...

Liverpool: non è ancora finita, ma con questa difesa è dura Il Liverpool non è ancora eliminato, ma urge una svolta per sognare la semifinale: soprattutto dal punto di vista difensivo.

