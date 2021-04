Real Madrid, il candidato presidente Riquelme: “Trattiamo il ritorno di Cristiano Ronaldo” (Di mercoledì 7 aprile 2021) “Ho messo fra le priorità il ritorno di Cristiano. Ha rappresentato moltissimo per il Real Madrid. Non ci sono giocatori vecchi o giovani ma giocatori bravi o scarsi. Sto trattando per lui“. Queste le dichiarazioni di Enrique Riquelme, imprenditore e tra i candidati alle elezioni per la presidenza del Real Madrid, ai microfoni di Cadena Cope. In vista della campagna elettorale, Riquelme si gioca la carta CR7 e lancia la sfida anche sul futuro della panchina dei blancos: “Zidane non sarà il mio allenatore. A me personalmente piace molto Klopp e Raul sta facendo molto bene, è da considerare”. E sul futuro di Sergio Ramos che è in scadenza a giugno, commenta: “E’ un grande giocatore, un Madridista, con i valori del ... Leggi su sportface (Di mercoledì 7 aprile 2021) “Ho messo fra le priorità ildi. Ha rappresentato moltissimo per il. Non ci sono giocatori vecchi o giovani ma giocatori bravi o scarsi. Sto trattando per lui“. Queste le dichiarazioni di Enrique, imprenditore e tra i candidati alle elezioni per la presidenza del, ai microfoni di Cadena Cope. In vista della campagna elettorale,si gioca la carta CR7 e lancia la sfida anche sul futuro della panchina dei blancos: “Zidane non sarà il mio allenatore. A me personalmente piace molto Klopp e Raul sta facendo molto bene, è da considerare”. E sul futuro di Sergio Ramos che è in scadenza a giugno, commenta: “E’ un grande giocatore, unista, con i valori del ...

