Raz Degan, la nuova foto lascia tutti senza fiato: “Meglio di Can Yaman” (Di mercoledì 7 aprile 2021) L’ultima volta che Raz Degan è apparso in tv era a marzo scorso, quando ha partecipato alla terza puntata della fiction di Rai 1, Le indagini di Lolita Lobosco con Luisa Ranieri. La sua presenza aveva contribuito non poco al successo già indiscusso della serie, come era evidente dai tanti, tantissimi messaggi lasciati su Instagram dai follower. Si è parlato del celebre attore e modello che in Italia diventò famoso per lo spot Jagermeister nei mesi scorsi perché paparazzato con la sua nuova fiamma. Anche se resta indimenticabile la coppia Raz Degan e Paola Barale, scoppiata ormai anni fa, la fortunata è Stuart, una donna che lui ha sempre tenuto lontana dai riflettori e che gli ha regalato il sorriso. Qualche tempo fa l’attore aveva confessato a Verissimo di aver trovato una persona speciale.



