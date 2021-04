(Di mercoledì 7 aprile 2021) Con le ultime tre vittorie per 2-0 nelle qualificazioni ai Mondiali 2022hato altre trenele si è portata così al. Prosegue dunque la rimonta dida parte degli azzurri, che hanno raggiunto ormai quota 25 partite consecutive da imbattuti (20 vittorie, 5 pareggi), per un totale di due anni e mezzo senza sconfitte. A comandare ilsempre il Belgio, precede Francia, Brasile, Inghilterra, Portogallo e Spagna. La Nazionale si mette alle spalle Argentina, Uruguay e Messico a quota 1642 punti. SportFace.

Advertising

Vivo_Azzurro : #Nazionale ???? ?? L’ #Italia guadagna altre tre posizioni e sale al 7° posto nel Ranking #FIFA #Azzurri… - DiMarzio : #Italia al settimo posto del ranking #Fifa - RazeraSergio : RT @Vivo_Azzurro: #Nazionale ???? ?? L’ #Italia guadagna altre tre posizioni e sale al 7° posto nel Ranking #FIFA #Azzurri #VivoAzzurro ht… - Marylena_88 : RT @sportface2016: #Ranking #Fifa, l'#Italia guadagna tre posizioni e sale al settimo posto - sportface2016 : #Ranking #Fifa, l'#Italia guadagna tre posizioni e sale al settimo posto -

Ultime Notizie dalla rete : Ranking Fifa

Commenta per primo Tre nuove posizioni guadagnate, una scalata che continua. Laha aggiornato ilmondiale, con l'Italia che è salita ora al settimo posto in virtù del triplo successo contro Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania, utili per allungare a 25 la striscia ...Nazionale A L'Italia guadagna altre tre posizioni e sale al 7° posto delProsegue la scalata ai vertici della classifica mondiale: i successi con Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania consentono agli Azzurri di superare Argentina, Uruguay e Messico mercoledì 7 ...Le belle prestazioni degli ultimi 2 anni stanno facendo riacquistare agli azzurri il rispetto internazionale che un decennio di sconfitte avevano incrinato.La Nazionale di Roberto Mancini ha più da preoccuparsi il focolaio da Covid che si è creato purtroppo nel gruppo azzurro piuttosto che per i risultati dell'ultimo periodo. Il percorso netto nelle qual ...