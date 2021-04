Ranking FIFA | l’Italia di Roberto Mancini sale al 7° posto dopo le ultime vittorie

(Di mercoledì 7 aprile 2021) La Nazionale diha più da preoccuparsi il focolaio da Covid che si è creato purtroppo nel gruppo azzurro piuttosto che per i risultati dell’ultimo periodo. Il percorso netto nelle qualificazioni europee, le Final Four di Nations League raggiunte e il buon inizio nelle qualificazioni ai Mondiali 2022 in Qatar sono un segnale dell’ottimo lavoro svolto da. Grazie agli ultimi riscontri, infatti, la serie di partite utili è salita a 25 (20e 5 pareggi), eguagliandodi Marcello Lippi, che tra il 2004 e il 2006 collezionò 25 gare senza sconfitte, mentre il record appartiene alla Nazionale guidata da Vittorio Pozzo, capace tra il 1935 e il 1939 di raggiungere i 30 risultati utili consecutivi. I risultati sono frutto di un gruppo coeso in cui ...

L'Italia di Mancini raggiunge un traguardo. La Nazionale Azzurra è infatti arrivata al settimo posto del ranking FIFA scalando tre posizioni e si piazza direttamente alle spalle della Spagna sesta. Un'ascesa frutto di prestazioni convincenti Sono state fondamentali per questo risultato le tre vittorie