Raccoglie una pianta velenosa scambiandola per aglio orsino e fa il pesto: è morto in pochi giorni (Di mercoledì 7 aprile 2021) Un ex bidello di 62 anni ha raccolto inavvertitamente una pianta estremamente velenosa e ha preparato un piatto di pasta. L'esperto: bastano pochi grammi per uccidere Un errore nella scelta di un ingrediente gli è costato la vita. È tragicamente scomparso a 62 anni un uomo di Travesio, piccolo comune della provincia di Bordenone, ex L'articolo NewNotizie.it.

