PSG, infortunio Marquinhos: le condizioni del brasiliano (Di mercoledì 7 aprile 2021) Pessime notizie per il Paris Saint-Germain in occasione del match di Champions League contro il Bayern Monaco: infortunio per Marquinhos Pessime notizie per il Paris Saint-Germain in occasione del match di Champions League contro il Bayern Monaco. infortunio muscolare per Marquinhos. Il difensore brasiliano ha accusato un problema fisico dopo il gol del 2-0. Al suo posto, intorno alla mezz'ora, ha fatto il suo ingresso in campo Ander Herrera.

adeleofthrones : Ma che sfiga ha il Bayern? Due cambi per infortunio al primo tempo e RL9 già rotto. Eh ma PSG non qulo - sunday_ky : Il PSG perde Marquinos per infortunio dopo appena mezz'ora di gioco. - Paolo__33 : @SunTheRaw @edoar88 Icardi è stato fuori più di metà stagione per infortunio, ovvio che in quei casi ha giocato Kea… - GiodiceMatty_ : @Francesc_hell @ErsyC Dipende dai tamponi, ma credo che le molte giovani le farete giocare nella prima amichevole.… - AnStorti : @Gianskrt @jeanpauldl1998 Gollini panchinato col real e che ha saltato le partite col valencia e il PSG per infort… -