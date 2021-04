Progetto turismo esperienziale, nasce la borsa di studio “Vittoria Principe” (Di mercoledì 7 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Il 6 aprile 2021 in modalità FAD, è iniziato il corso “turismo esperienziale“ (60 ore), promosso dalla Commissione Pari Opportunità del Consiglio Regionale della Campania, alla presenza della Presidente Dr.ssa Natalia Sanna, che ha illustrato il Progetto e le sue finalità e della referente della sottocommissione “Casalinghe-/Family Manager, mondo del lavoro, Famiglia” Dominique Testa nonché rappresentante Federcasalinghe. L’ente di formazione incaricata, Pratical school, riconosciuta dalla Regione Campania, presieduto dal dr. Mario Aglione ha organizzato il corso con i docenti dr. Agr. Giuseppe Messina, dr. Alfredo Fontanella, dr.ssa Giselle Esposito e con il responsabile del corso Dr. Ferdinando Finale. La conclusione del corso è prevista per lunedì 24 maggio 2021. Le partecipanti, motivate ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 7 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Il 6 aprile 2021 in modalità FAD, è iniziato il corso ““ (60 ore), promosso dalla Commissione Pari Opportunità del Consiglio Regionale della Campania, alla presenza della Presidente Dr.ssa Natalia Sanna, che ha illustrato ile le sue finalità e della referente della sottocommissione “Casalinghe-/Family Manager, mondo del lavoro, Famiglia” Dominique Testa nonché rappresentante Federcasalinghe. L’ente di formazione incaricata, Pratical school, riconosciuta dalla Regione Campania, presieduto dal dr. Mario Aglione ha organizzato il corso con i docenti dr. Agr. Giuseppe Messina, dr. Alfredo Fontanella, dr.ssa Giselle Esposito e con il responsabile del corso Dr. Ferdinando Finale. La conclusione del corso è prevista per lunedì 24 maggio 2021. Le partecipanti, motivate ...

