Prime foto di Petra 2, quando andranno in onda i nuovi episodi? (Di mercoledì 7 aprile 2021) Prime foto di Petra 2, il seguito della serie con Paola Cortellesi in onda su Sky lo scorso anno con un notevole successo di ascolti e di critica. Sapevamo già che ci sarebbero stati nuovi episodi ma adesso tutto è pronto per ritrovare la nostra Petra sul set per altri nuovi casi che la vedranno sempre più impelagata tra giallo e mistero. Nei nuovi episodi troviamo Petra stabilmente in azione nel settore operativo della mobile di Genova con al fianco il confermatissimo vice ispettore Antonio Monte e i due dovranno risolvere quattro nuovi casi ovvero una catena di morti tra senzatetto, un duplice omicidio legato al passato, baby gang e un omicidio all’interno di un comprensorio ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 7 aprile 2021)di2, il seguito della serie con Paola Cortellesi insu Sky lo scorso anno con un notevole successo di ascolti e di critica. Sapevamo già che ci sarebbero statima adesso tutto è pronto per ritrovare la nostrasul set per altricasi che la vedranno sempre più impelagata tra giallo e mistero. Neitroviamostabilmente in azione nel settore operativo della mobile di Genova con al fianco il confermatissimo vice ispettore Antonio Monte e i due dovranno risolvere quattrocasi ovvero una catena di morti tra senzatetto, un duplice omicidio legato al passato, baby gang e un omicidio all’interno di un comprensorio ...

