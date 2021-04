(Di mercoledì 7 aprile 2021) Ecco le scelte definitive dei due tecnici per, gara d’andata dei quarti di finale di Champions League:(4-4-2): Marchesin; Manafà, Mbemba, Pepe, Zaidu; Corona, Grujic, Uribe, Otavio; Marega, Luis Diaz. All. Conceicao.(3-4-3): Mendy; Azpilicueta, Christensen, Rudiger; James, Jorginho, Kovacic, Chilwell; Mount, Havertz, Werner. All. Tuchel. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

girofutebolista : @JoaoVitor_Op E chelsea e porto? - TUTTOJUVE_COM : Bayern Monaco - Paris Saint Germain e Porto - Chelsea: le formazioni ufficiali - HowaynShite : @ConnCFC FT Porto 3-0 Chelsea ?? - SkySport : Porto-Chelsea, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE ? #PortoChelsea Alle 21:00 Su Sky Sport 253 ?… - MCalcioNews : Porto-Chelsea: le formazioni ufficiali -

Ultime Notizie dalla rete : Porto Chelsea

LE FORMAZIONI UFFICIALI(4 - 4 - 2): Marchesín; Manafá, Pepe, Mbemba, Zaidu; Grujic, Uribe, Otávio, Tecatito; Luis Diaz, Marega. All. Sergio Conceicao(3 - 4 - 3): Mendy; Azpilicueta, Christensen, Rüdiger; ...Commenta per primo: Marchesin; Manafà, Mbemba, Pepe, Zaidu; Grujic, Uribe; Otavio, Tecatito, Luis Diaz; Marega.: in attesa di ufficialitàNel Porto c'è Corona, dentro anche Diaz. Negli ospiti solamente panchina per Giroud e Kantè, regolarmente in campo Jorginho.Gli uomini di Conceiçao puntano ad un altro colpaccio, senza due squalificati pesanti. Tuchel ritrova Mount, ma non Kanté. In attacco favorito Giroud.