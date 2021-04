Porto - Chelsea 0 - 2: i Blues vincono e ipotecano il passaggio del turno (Di mercoledì 7 aprile 2021) Al Sánchez - Pizjuán di Siviglia, dove si giocherà anche il match di ritorno, il Chelsea passa "in casa" dei biancoazzurri e ipoteca il passaggio del turno. Non basta il coraggio dei Dragoni ... Leggi su globalist (Di mercoledì 7 aprile 2021) Al Sánchez - Pizjuán di Siviglia, dove si giocherà anche il match di ritorno, ilpassa "in casa" dei biancoazzurri e ipoteca ildel. Non basta il coraggio dei Dragoni ...

Advertising

DiMarzio : #UCL | A Monaco finisce 3-2 per il PSG. Successo del Chelsea sul Porto: i risultati di questa serata di Champions - SkySport : ?? PORTO-CHELSEA 0-2 Risultato finale ? ? #Mount (32’) ? #Chilwell (85') ?? - Fprime86 : RT @SkySport: ?? PORTO-CHELSEA 0-2 Risultato finale ? ? #Mount (32’) ? #Chilwell (85') ?? - Fprime86 : RT @DiMarzio: #UCL | A Monaco finisce 3-2 per il PSG. Successo del Chelsea sul Porto: i risultati di questa serata di Champions https://t.… - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Porto ko in casa, #Chelsea con un piede in semifinale: 2-0 con #Mount e #Chilwell -