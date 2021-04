Porto-Chelsea 0-2, doppietta londinese: Tabellino e Highlights (Di mercoledì 7 aprile 2021) Mount e Chilwell regolano i Portoghesi anche grazie ai demeriti della difesa di Conceiçao Porto-Chelsea: Tabellino e Highlights Porto-Chelsea 0-2, Cronaca, Tabellino ed Highlights Porto-Chelsea: Tabellino e Highlights – L’ultimo quarto di finale di Champions League si gioca a Siviglia per problemi relativi alla pandemia legati alla città di OPorto. I ragazzi di Conceiçao vengono dalla fresca eliminazione della Juventus agli ottavi, così da guadagnarsi l’opportunità di sfidare il Chelsea di Thomas Tuchel nel tentativo di rientrare addirittura tra le prime quattro d’Europa. I londinesi avevano stappato lo spumante dopo il sorteggio, ma ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 7 aprile 2021) Mount e Chilwell regolano ighesi anche grazie ai demeriti della difesa di Conceiçao0-2, Cronaca,ed– L’ultimo quarto di finale di Champions League si gioca a Siviglia per problemi relativi alla pandemia legati alla città di O. I ragazzi di Conceiçao vengono dalla fresca eliminazione della Juventus agli ottavi, così da guadagnarsi l’opportunità di sfidare ildi Thomas Tuchel nel tentativo di rientrare addirittura tra le prime quattro d’Europa. I londinesi avevano stappato lo spumante dopo il sorteggio, ma ...

Advertising

DiMarzio : #UCL | A Monaco finisce 3-2 per il PSG. Successo del Chelsea sul Porto: i risultati di questa serata di Champions - SkySport : ?? PORTO-CHELSEA 0-2 Risultato finale ? ? #Mount (32’) ? #Chilwell (85') ?? - whu_georgex : #PORCHE xG: Porto (1.68) 0-2 (1.87) Chelsea - genovesergio76 : ?? Mbappé stupendo e Bayern KO per 3-2. Il Chelsea ne fa 2 al Porto via @OneFootball. Leggilo qui: - MarioGuglielmi : RT @filippomricci: A me che Porto e Chelsea giochino due volte a Siviglia e valga la regola dei gol in trasferta sembra piuttosto assurdo. -