Porto-Chelsea 0-2 | Conceicao | “Sconfitta immeritata | adesso ci crediamo ancora di più”

Advertising

DiMarzio : #UCL | A Monaco finisce 3-2 per il PSG. Successo del Chelsea sul Porto: i risultati di questa serata di Champions - SkySport : ?? PORTO-CHELSEA 0-2 Risultato finale ? ? #Mount (32’) ? #Chilwell (85') ?? - lorenzolari90 : RT @Sportellate_it: Il Paris Saint-Germain vendica la finale della scorsa edizione e anche un pezzo di storia Napoleonica sotto la neve di… - MatteoPrencipe7 : @massimozampini Vittoria molto preziosa ! Bravi tutti .#JuventusNapoli PS vedere il Chelsea regolare 0-2 facile i… - Sportellate_it : Mason Mount e Ben Chilwell prendono per mano un Chelsea timido e lo portano ad un passo dalla semifinale.… -

Ultime Notizie dalla rete : Porto Chelsea

Con due reti , una per tempo, al Ramon Sanchez - Pizjuanil di Siviglia ilipoteca la qualificazione a spese di untanto generoso in attacco quanto sbadato in fase difensiva: sono in particolare due errori di Zaidu e Jesus Corona a spianare la strada ai gol di ...Tutto già deciso nell'altro quarto, dove ilpassa 2 - 0 in casa del, carnefice della Juventus. Comincia male per il Bayern, privo di Lewandowski e Gnabry: dopo 2' un colpo di testa di ...Il gol della vittoria per i parigini lo segna ancora Mbappè. Sul neutro di Siviglia il Chelsea supera il Porto per 2-0 con le reti di Mount al 33' servito da Jorginho e di Ben Chilwell che al minuto ...Nel mercoledì di Champions League la vittoria per 0-2 maturata dal Chelsea non desta sorprese degne di nota ... incornata di Werner che si spegne sopra la traversa. Il Porto rimane compatto e ...