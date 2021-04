Polonia-Russia, scontro a tutto…Gazprom (Di mercoledì 7 aprile 2021) “I polacchi tormentano dal cielo, dall’acqua e dalle profondità del Baltico”. È questa l’accusa sferrata da Gazprom, il colosso russo dell’energia con sede nel grattacielo Lachta-centr di San Pietroburgo, leader nella costruzione del Nord Stream 2; il ribattezzato “tubo della discordia” che da anni crea alleati e nemici sul fronte occidentale per il controllo dell’oro blu. Circa venticinque anni fa, l’opera di undici miliardi di dollari, che ogni anno dovrebbe traghettare 55 miliardi di metri cubi di gas dalla Russia alla Germania, passando per il mar Baltico, comprende un contributo da parte del vecchio continente tramite il cofinanziamento di cinque società europee. I Paesi coinvolti nella realizzazione dell’infrastruttura sono: Francia, Germania, Olanda-Inghilterra (Shell), e il Bel Paese con Saipem. Già dalla progettazione del primogenito Nord Stream, che beneficia ... Leggi su formiche (Di mercoledì 7 aprile 2021) “I polacchi tormentano dal cielo, dall’acqua e dalle profondità del Baltico”. È questa l’accusa sferrata da Gazprom, il colosso russo dell’energia con sede nel grattacielo Lachta-centr di San Pietroburgo, leader nella costruzione del Nord Stream 2; il ribattezzato “tubo della discordia” che da anni crea alleati e nemici sul fronte occidentale per il controllo dell’oro blu. Circa venticinque anni fa, l’opera di undici miliardi di dollari, che ogni anno dovrebbe traghettare 55 miliardi di metri cubi di gas dallaalla Germania, passando per il mar Baltico, comprende un contributo da parte del vecchio continente tramite il cofinanziamento di cinque società europee. I Paesi coinvolti nella realizzazione dell’infrastruttura sono: Francia, Germania, Olanda-Inghilterra (Shell), e il Bel Paese con Saipem. Già dalla progettazione del primogenito Nord Stream, che beneficia ...

