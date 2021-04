Pochettino | “Abbiamo sofferto | dormiremo poco in vista del ritorno Mbappé può giocare ovunque”

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Il tecnico del PSG, Mauricio, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Bayern Monaco: “, è stata una partita difficile contro una grande squadra, campione d’Europa in carica. Ci siamo aiutati molto tra di noi,avuto un po’ di fortuna, che è necessaria in queste partite.anche concesso tanto, ma dobbiamo essere soddisfatti per il piccolo vantaggio che. Questo è il merito della squadra, il virus ha cambiato il calcio e ci ha cambiato la vita. Possono accadere situazioni difficili”.può fare la punta?“Ha la capacità e la velocità per farlo, ha talento e può fare l’attaccante centrale, l’esterno, la seconda punta. Ha l’atteggiamento positivo e se lo mantiene può...

Commenta per primo Il PSG vince 3 - 2 in casa del Bayern Monaco nell'andata dei quarti di Champions League, il tecnico dei parigini Mauriciocommenta a Sky Sport : 'sofferto, è stata una partita difficile. Il Bayern è una grande squadra, sono i campioni in carica.avuto anche un po' di fortuna necessaria in ...... ecco i bomber! PROBABILI FORMAZIONI BAYERN MONACO PSG: GLI ASSENTIdovuto mettere in ... LE MOSSE DIPer quanto riguarda invece gli ospiti di mister, nelle probabili ...Il PSG vince 3-2 in casa del Bayern Monaco nell’andata dei quarti di Champions League, il tecnico dei parigini Mauricio Pochettino commenta a Sky Sport: “Abbiamo sofferto, è stata una partita ...Arrivano le parole di Mauricio Pochettino dopo la sfida di Champions League contro il Bayern Monaco, vinta dal suo PSG ...