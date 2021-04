Pmi composito Italia sale a marzo a 51,9 punti, sotto attese (Di mercoledì 7 aprile 2021) L'indice Pmi composito di Markit Economics, che misura la fiducia dei manager addetti agli acquisti delle imprese, a marzo in Italia è salito a 51,9 punti, dai 51,4 di febbraio. Lo riporta l'agenzia ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 7 aprile 2021) L'indice Pmidi Markit Economics, che misura la fiducia dei manager addetti agli acquisti delle imprese, ainè salito a 51,9, dai 51,4 di febbraio. Lo riporta l'agenzia ...

Advertising

fisco24_info : Pmi composito Italia sale a marzo a 51,9 punti, sotto attese: Livelli più alti da luglio 2020. Pmi servizi invece c… - moneypuntoit : ?? Regno Unito: PMI servizi e composito peggiorano a marzo ?? - moneypuntoit : ?? Eurozona: PMI composito e servizi in netto rialzo a marzo ?? - moneypuntoit : ?? Germania: balzo dei PMI composito e servizi a marzo ?? - moneypuntoit : ?? Italia: composito in rialzo e servizi in calo ?? -